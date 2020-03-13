РИАМО - 13 мар. За прошлый год на площадке электронного магазина Подмосковья заключили 209 тысяч контрактов, общая сумма составила 14,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«За 2019 год в электронном магазине Московской области заключено 209 тысяч контрактов на сумму 14,8 миллиарда рублей, экономия составила 2,8 миллиарда рублей», - сообщила на заседании Московской областной думы председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Таким образом, по итогам прошлого года электронный магазин показал себя эффективным инструментом для управления закупками малого объема. Благодаря ресурсу поставщики могут бесплатно распространять информацию о производимой продукции, оказываемых услугах, выполняемых работах среди потенциальных заказчиков. Это позволяет развивать конкуренцию на рынке.

За все время существования электронного магазина Подмосковья общая экономия составила порядка 4,2 миллиарда рублей. Магазин работает уже 1,5 года.

В 2019 году комитет по конкурентной политике региона запустил два специализированных раздела — «Аптека» и «Ферма».

Раздел «Аптека» помогает в закупке продукции медицинского назначения, в том числе лекарств по решению врачебной комиссии. С его запуском сократились сроки поиска поставщиков лекарственных препаратов от нескольких недель до одного дня.

«При этом удалось не только сократить сроки поиска поставщиков, но и сэкономить 88 миллионов рублей на таких закупках», - отметила Волкова.

В то же время раздел «Ферма» позволил реализовывать товары производителей сельхозпродукции.

«Буквально за 3,5 месяца работы данный раздел показал свою экономическую эффективность: было заключено свыше 3 тысяч контрактов на сумму 527 миллионов рублей, экономия составила 116 миллионов рублей», - подчеркнула Волкова.

По ее мнению, созданный в регионе механизм позволяет повысить доверие бизнеса к системе закупок региона. При этом он постоянно совершенствуется.