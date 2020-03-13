РИАМО - 13 мар. Рейд по предупреждению травматизма на железной дороге прошел станции Ипподром на Рязанском направлении Московской железной дороги, в результате выявили 37 нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Место проведения рейда было выбрано неслучайно. Этот участок считается одним из самых аварийных. С начала прошлого года на этом направлении погибли 80 человек. С начала этого года на станции Ипподром погибли четыре человека.

«В ходе рейда было зафиксировано 37 нарушителей перехода через железнодорожные пути. С 25 нарушителями провели разъяснительные беседы, еще 12 выписали штраф», - говорится в сообщении.

Основная причина гибели людей – переход железнодорожных путей в неположенном месте. Станция оборудована регулируемым пешеходным переходом с звуковой и световой сигнализациями.

За первые два месяца этого года в Московской области на железнодорожных путях погибли более 50 человек. Некоторые пассажиры используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.