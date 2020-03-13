РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. В подмосковных Котельниках в микрорайоне Силикат обнаружили несанкционированную свалку, в пятницу ее ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На территории микрорайона Силикат в районе гаражей сотрудниками управления благоустройства администрации Котельников была выявлена несанкционированная свалка строительного мусора.

«В пятницу в рамках муниципального контракта №4 от 21 февраля 2020 года «На оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Котельники Московской области» была ликвидирована свалка строительного мусора подрядной организацией ООО «ЗСПВС», - говорится в сообщении.