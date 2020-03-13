РИАМО - 13 мар. Одиннадцать депутатов Госдумы от ЛДПР, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой из-за распространения коронавируса или контактировали с теми, кто был таких государствах, самоизолировались, сообщает РИА Новости.

Первым на самоизоляцию ушел депутат от «Единой России», зампред Госдумы Петр Толстой.

«Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов также побывал в заграничной поездке, но по возвращении нарушил режим самоизоляции. За это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить его депутатские полномочия», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что оснований для лишения полномочий Катасонова нет, однако комитет по регламенту продумает меры в отношении нарушителя. Пропуск Катасонова и тех, кто контактировал с депутатом, заблокировали на 14 дней для карантина.

В Госдуме принимаются меры по профилактике коронавируса: на стенах установлены дезинфекторы, все поверхности, до которых часто дотрагиваются, обрабатывают хлорным раствором. Введены ограничения на круглые столы, выставки и экскурсии.

ЛДПР применяет строгие меры по профилактике: совещания и собрания с Владимиром Жириновским укоротили по времени, интервью проводятся в основном по скайпу. Всем членам фракции рекомендовали сбрить усы и бороды, потому что волосы на лице задерживают бактерии и вирусы.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского горда Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 137 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались 5 тысяч человек, свыше 69 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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