РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В пятницу в подмосковном Подольске на эстакаде перевернулся грузовик, из-за чего движение было затруднено, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Я проезжал на своем автомобиле по проспекту Юных Ленинцев недалеко от дома №1 на эстакаде около 12:00, там лежал перевернутый грузовик, водителя рядом не было. Я снял его на видео. Движение было затруднено», - сказал свидетель.

По словам сотрудницы пресс-службы УМВД России по Подольску, в ДТП никто не пострадал, движение восстановлено.