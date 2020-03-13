РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. На нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковных Люберцах сбили 11-летнего ребенка, его госпитализировали в детскую больницу округа, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, в пятницу примерно в 14:50 водитель автомобиля ВАЗ 2109, двигаясь по улице 3-е Почтовое отделение со стороны дома №100 в сторону дома №49, совершил наезд на ребенка, который на самокате переезжал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадал мальчик 11 лет, который был госпитализирован в детскую больницу горокруга Люберцы с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.