РИАМО - 13 мар. Столичные полицейские пресекли продажу крупной партии незаконно добытого камчатского краба стоимостью свыше 5 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, краба выловили в Баренцовом море, а планировали продать в новой Москве. Грузовик браконьеров полицейские задержали в промзоне рядом с Калужским шоссе.

«В кузове машины находилось свыше 2,5 тонн замороженной продукции, стоимостью около 5 миллионов рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством РФ, отсутствовала», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.