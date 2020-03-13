РИАМО - 13 мар. Сведения в отношении ООО «Пожарный Стандарт» внесут в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта на работы по огнезащитной обработке помещений школы-интерната, соответствующее решение поддержал арбитражный суд, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в Московский областной УФАС России обратилось учреждение «Клеменовская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями», направив сведения в отношении ООО «Пожарный Стандарт».

«Школа-интернат заключила с обществом контракт на выполнение работ на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений и текстильной (тканевой) «одежды сцены». В связи с нарушением ООО «Пожарный Стандарт» условий исполнения контракта, школа-интернат расторгла контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

Управление ФАС РФ по Подмосковью признало сведения в отношении ООО «Пожарный Стандарт» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в компании с таким выводом не согласились и обратились в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Пожарный Стандарт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.