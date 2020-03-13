РИАМО - 13 мар. Многокилометровые заторы зафиксированы вечером в пятницу на дорогах в Москве, плотность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Полностью стоит Садовое кольцо, сложная ситуация на Третьем транспортном кольце, огромные пробки зафиксированы на МКАД.

Большая пробка зафиксирована на Валовой, Садово-Кудринской улицах, Смоленском, Зубовском бульварах. Стоят Комсомольский, Кутузовский, Ленинградский проспекты.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится ближе к 19:00 - спадет до семи баллов, а к 20:00 – до четырех баллов.

Ранее водителей предупреждали о сложной дорожной ситуации из-за непогоды. В Москве объявлено штормовое предупреждение с порывами до 24 метров в секунду.