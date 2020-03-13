РИАМО - 13 мар. Дорожные службы за неделю устранили свыше 9 тысяч ям на дорогах Подмосковья после зимнего сезона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значений устранено около 60 тысяч ям, в том числе более 45 тысяч на региональных и 14 тысяч на муниципальных дорогах. Работы проверяются через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», - сказал вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Активнее всего ямочный ремонт на муниципальной сети проводят в Щелкове, где оцифровали и устранили более 1,1 тысячи ям, а также в Богородском округе, Подольске, Дмитровском округе, Талдомском округе, Павловском Посаде, Рузском округе.

На региональной сети наибольший объем работ выполнен в Зарайске, Луховицах, Озерах и Серебряных Прудах, где устранили более 6,4 тысячи ям, а также в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском – здесь устранили более 7,4 тысячи ям.

Весь процесс ямочного ремонта на дорогах региона контролируются через автоматизированную программу СКПДИ, где производится оцифровка ям с занесением в программу геометок, после чего подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов.

Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, по завершению работ отчитываться с помощью фото и видео о выполненных объемах. Работы по оцифровке и устранению ям в системе являются обязательными для всех организаций, которые задействованы в содержании и ремонте дорог Московской области.