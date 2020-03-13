РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Традиционный фестиваль творчества «Уникум» среди певцов, танцоров и художников проведут в подмосковном Красногорске 12 апреля, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Двенадцатого апреля в ДК «Подмосковье» пройдет XIX фестиваль творчества «Уникум - 2020» городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Ежегодный фестиваль творчества «Уникум» проведут по трем направлениям: «Красногорский звездопад» - шоу программа эстрадных исполнителей, «Красногорская палитра» - конкурс художников, мастеров прикладного искусства, «Открытая позиция» - конкурс хореографических коллективов и отдельных исполнителей.