РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. Восьми юным жителям подмосковных Котельников вручили их первые паспорта гражданина Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Для вручения паспортов 14-летним ребятам приехали председатель совета депутатов округа Анатолий Бондаренко и заместитель главы администрации Котельников Виктор Семин. Церемония прошла в рамках областного проекта «Я - гражданин Подмосковья».

«12 марта в торжественной обстановке восьми юным жителям Котельников были вручены их первые паспорта. Теперь в их жизни появятся новые возможности, но в тоже время и большая ответственность, так как паспорт - это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны», - говорится в сообщении.