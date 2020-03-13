РИАМО - 13 мар. В 2019 году консолидированный план закупок по 44-ФЗ в Подмосковье превысил 400 миллиардов рублей, что на 83,2 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Это действительно значительная сумма. Общая экономия – 27 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов рублей больше, чем в 2018 году», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует весь комплекс отношений между заказчиком и поставщиком. ФЗ-44 устанавливает единый порядок процедуры размещения заказа на всей территории РФ.