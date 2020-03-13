РИАМО - 13 мар. Разработанная в Подмосковье автоматизированная система технической поддержки Единой автоматизированной системы управления закупками региона позволила снизить число обращений на 2 тысячи всего за месяц, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«У нас появился инструмент принятия быстрых решений по упреждению и исправлению системных ошибок. Важно отметить, что автоматизированная служба технической поддержки пользователей позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние системы, мы точно знаем, где сейчас у нас «красная зона», будь то планы-графики, закупки или контракты, и с чем необходимо поработать системно», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благодаря системе пользователь, получая сообщение о возникшей ошибке, в один клик создает заявку, которая уже заполнена данными из системы, что облегчает работу службы поддержки. Это позволяет решать типовые ошибки в течение дня. Реализована и автоидентификация ошибки.

Технология уже востребована на электронной торговой площадке «РТС-Тендер».