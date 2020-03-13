РИАМО - 13 мар. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий городского округа Серпухов, там запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (12 марта – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Липицы городского округа Серпухов Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от северной границы деревни Лукьяново до восточной границы деревни Шепилово, далее до южной границы деревни Яшкино и далее до западной границы деревни Волково и до северной границы деревни Лукьяново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.