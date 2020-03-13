РИАМО - 13 мар. В Химках приступили к бетонированию опор строящегося путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Возведут пять монолитных железобетонных опор. Строительство развязки ведется с декабря прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина. К концу этого года планируется открыть рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами, что позволит жителям Химок ездить по путепроводу через Ленинградское шоссе.

«Строители завершают устройство свайного основания под опоры путепровода, ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В конце марта планируется начать подготовку к сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит порядка 1,3 тысячи тонн. Строительство объекта стоит на личном контроле губернатора региона», – сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Основная задача проекта – соединить «старые» и «новые» Химки. Для этого на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина будет построена транспортная развязка, протяженность основного хода которой составит 0,8 километра с 160-метровым путепроводом.

Количество полос движения по основному ходу – от двух до пяти с расчетной скоростью 70 километров в час. В рамках реализации проекта будет частично проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. На путепроводе установят архитектурное освещение. Также здесь построят тротуары, установят наружное освещение и светофоры.

На данный момент «старые» и «новые» Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии в часы пик возникают заторы. Добраться из новой части города в старую можно только по Юбилейному проспекту. После строительства развязки станет возможно движение транспорта во всех направлениях, что позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.