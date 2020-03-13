РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. В преддверии праздника Весны и Труда и Дня Победы полицейские Домодедова проводят серию организационных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«В период подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками полиции проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий. Осуществляется проверка объектов, на которых будут проходить праздничные массовые гуляния, на предмет антитеррористической защищенности и технической укрепленности», - говорится в сообщении.

Граждан, состоящих на различных профилактических учетах и владеющих гражданским оружием проверят и проинструктируют.

«Перед началом мероприятий все объекты массовых гуляний будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками, натренированными на поиск и обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств», - добавляется в материале.

Обеспечивать безопасность будут сотрудники полиции, также будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, дружинники народной дружины Домодедова и казаки Домодедовского хуторского казачьего общества. Кроме этого, будут сформированы дополнительные резервы из сотрудников полиции с незамедлительной готовностью к выезду к местам осложнения оперативной обстановки.

«Во время проведения майских праздников особое внимание граждан необходимо обратить на правила запуска квадрокоптеров, исключить их запуск без соответствующих разрешений в зоне аэропорта Домодедово и прилегающей к нему территории, а также в зоне полетов воздушных судов. Кроме этого, необходимо исключить полеты без соответствующих разрешений на аэростатических и аэродинамических летательных аппаратах», - отмечается в сообщении.

УМВД России по Домодедову напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований органов исполнительной власти и правопорядка, а также просит проявлять бдительность и сообщать о фактах нарушения законодательства по следующим телефонам: дежурная часть УМВД России по городскому округу: 8(496)793-14-02; дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона «Барыбино»: 8(496)796-43-06; дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона «Авиационный»: 8(496)792-56-96; единый номер экстренных оперативных служб 112.