РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Полицейские задержали 24-летнюю безработную жительницу столицы по подозрению в краже в Подольске беспроводного пылесоса стоимостью более 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил в магазине беспроводной пылесос. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 24-летнюю безработную жительницу Москвы. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.