РИАМО – 13 мар. В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Один из заболевших – подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ», – говорится в сообщении.

Сейчас вся школа закрыта на карантин. Заразившаяся девочка проходит лечение.

Двое из пяти зараженных находятся на лечении в больничном комплексе в Коммунарке, еще два – в инфекционной больнице №1. Один заразившийся также получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении. На сегодняшний день установлен весь круг близких контактов заболевших. Двое родственников заболевших в настоящий момент получают помощь в инфекционной больнице.

Заразившиеся коронавирусной инфекцией прилетели в Москву из Европы двумя рейсами: 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта, а также №806DP Бергамо – Москва 1 марта.

«С пассажирами рейса сейчас связываются медицинские работники. Сделана адресная СМС-рассылка. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение», – отмечается в материале.

После поступления заявки медработники приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского горда Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев коронавируса.