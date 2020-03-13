РИАМО - 13 мар. Из-за непогоды на дорогах Москвы в пятницу образовались семибалльные пробки, водителям не рекомендуется выезжать на машине в час пик, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Весь день в Москве идет дождь и ветер с порывами до 24 метров в секунду. В настоящий момент движение в городе 7 баллов. Ждем осложнения дорожной ситуации до 8 баллов», – отмечается в материале.

ЦОДД призывает водителей быть внимательными, потому что из-за плохой видимости на дорогах увеличивается вероятность попасть в мелкое ДТП. Не следует парковать машину рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Выезжать из города лучше после окончания часа пик, около 20:00. Чтобы не задержаться в поездке рекомендуется пользоваться городским транспортом.