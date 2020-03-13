РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Единый день диспансеризации проведут в медицинских учреждениях Балашихи 14 марта, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Жители смогут бесплатно проверить свое здоровье в учреждениях здравоохранения городского округа. Всего прием населения будет организован более чем в 15 городских поликлиниках и амбулаториях.

«В субботу диспансеризацию можно будет пройти в поликлиниках городского округа: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а также в Черновской, Ново-Милетской амбулаториях и поликлинике восстановительной медицины и реабилитации», - говорится в сообщении.

Обследование могут пройти жители, рожденные в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах, а также все граждане старше 40 лет. При обращении в поликлинику необходимы паспорт и медицинский полис.

«Диспансеризация - это профилактический медосмотр. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы, жалобы или симптомы. Главная задача такого медосмотра - как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается», - заключается в материале.