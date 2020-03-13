РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. В шести торговых центрах в подмосковных Котельниках провели дезинфекцию в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В связи с недопущением распространения коронавируса сотрудники администрации Котельников совместно с заместителем главы Виктором Семиным осуществили выезды в 6 крупных торговых центров для оценки их действий по профилактике инфекции.

«Руководителями ТЦ была выражена готовность к совместной работе по борьбе с эпидемией, продемонстрировано использование средств дезинфекции, установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком для рук. Организовано информирование сотрудников и покупателей о профилактических мерах и необходимости соблюдения правил личной гигиены для снижения потенциального риска заражения», - говорится в сообщении.

Все пункты, предписанные главным государственным санитарным врачом РФ, в торговых центрах Котельников выполняются в полном объеме: проводится полный комплекс мер, позволяющий не допустить осложнения эпидемиологической обстановки.