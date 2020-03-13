РИАМО - 13 мар. Первый Волчеягодник расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Это растение с очень ароматными цветками, но его листья и цветы ядовиты. Обычно он начинает цвести ранней весной до появления листьев. Высота кустарника доходит до 1,5 метра.

«Волчье лыко встречается почти по всей Европе, в Закавказье (Армения, Азербайджан, север Ирана). В России растет по всей лесной зоне – на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане», – говорится в сообщении.

Под открытым небом в «Аптекарском огороде» также продолжается цветение подснежников, белоцветников, крокусов, примул, морозников, пролесок и рододендрона.