РИАМО - 13 мар. Карантин по бешенству животных, который был установлен на территории Орехово-Зуевского городского округа в декабре 2019 года, отменили, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (12 марта 2020 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 17 декабря 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: поселок Чистое Орехово-Зуевского городского округа, Орехово-Зуевский городской округ», – говорится в документе.

Также был отменен карантин на территории округа от западной границы деревни Мисцево до восточной границы деревни Красное, далее до северной границы деревни Федотово и далее до западной границы деревни Мисцево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.