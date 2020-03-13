РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Региональную и муниципальную автоматизированные системы оповещения населения проверят в подмосковном Красногорске 24 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ежегодно, согласно графику, государственным учреждением Московской области «Специальный центр «Звенигород» и территориальными учреждениями связи региона совместно с органами местного самоуправления проводятся технические проверки аппаратуры оповещения.

«24 марта с 11:00 до 12:00 на территории городского округа будет проведена комплексная техническая проверка региональной и муниципальной систем оповещения населения», - говорится в сообщении.

Системы предназначены для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения об опасностях, возникающих на территории муниципального образования при ведении военных конфликтов или вследствие военных конфликтов, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, а также произведено включение электрических сирен в различных режимах звучания. В связи с этим администрация Красногорска просит жителей округа соблюдать спокойствие», - заключается в материале.