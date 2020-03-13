РИАМО - 13 мар. Угон двух одинаковых автомобилей Lexus RX 300 стоимостью 3,5 миллиона рублей каждый произошел в Москве с 11 по 12 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Один инцидент произошел в Коммунарке, другой – в Алексеевском районе столицы.

«Автомобиль Lexus RX 300 2019 года выпуска был угнан в Коммунарке у дома по улице Потаповская Роща с неохраняемой парковки. Машина принадлежала неработающему жителю Москвы», – отметил собеседник агентства.

Второй угон транспорта произошел на улице Ярославской в Москве. Там также угнали автомобиль 2019 года выпуска у безработной женщины.

В обоих случаях по факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).