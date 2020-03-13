РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мар. В текущем году в Щелкове 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат собственное жилье, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Во всех квартирах будет проведен ремонт, кроме этого, в рамках договоренности с предпринимателями жилье планируют оснастить кухонными гарнитурами», - говорится в сообщении.

В 2019 году администрация городского округа приобрела 12 квартир в домах-новостройках для обеспечения жильем детей-сирот.