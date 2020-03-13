РИАМО - 13 мар. Неизвестный похитил автомобиль 34-летней жительницы Пушкинского городского округа, сумма ущерба составила 230 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате работы оперативной службы сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Красноярского края.

«По факту преступления в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении преступника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.