РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Пилотный проект, в рамках которого коммерческая организация начнет выявлять незарегистрированные объекты на земельных участках и вовлекать их в налоговый оборот, запустят в подмосковном Красногорске в июне 2020 года, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

В администрации Красногорска в пятницу состоялась встреча представителей Минимущества, МособлБТИ, союза дачников Подмосковья и администрации муниципалитета с садоводами и дачниками.

«Мы запускаем в Красногорске пилотный проект, первый в России. Коммерческие организации готовы за свой счет провести кадастровые работы, приобрести специальное программное обеспечение, обучить сотрудников для того, чтобы найти и вовлечь в налоговый оборот объекты, на которые не начисляется налог», - сказал Лавряков.

По его словам, только после того, как объект будет выявлен и налог на него уплачен, муниципалитет должен будет перечислить организации комиссионное вознаграждение. Подготовка проекта началась в декабре 2019 года.

«У нас состоялось первое размещение государственно-муниципального контракта. Он проходит в два этапа. Поступили заявки от двух организаций. Мы ожидаем окончания процедуры конкурсного отбора в конце мая. То есть 1 июня мы заключим первый контракт», - добавил Лавряков.

Заместитель министра также пояснил, что пилотный проект запускают в рамках общего проекта по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот, к которому в регионе приступили с 2016 года. Есть несколько направлений этой работы. Прежде всего - выявление объектов, которые построены без регистрации прав. Кроме того, нередко объект есть в базе Росреестра, но из-за так называемых ошибок форматно-логического контроля не попадает в налоговую базу.

«Концессия рассчитана на 13 лет. Только на 11-й год у организации появится точка безубыточности, когда она вернет вложенный капитал. На старте проекта по предварительным прикидкам порядка 118 тысяч объектов будет дополнительно вовлечено в налоговый оборот. Всего, кстати, порядка 200 тысяч состоит на учете в налоговых органах Красногорска», - отметил Лавряков.

По его словам, пилотный проект за 13 лет принесет порядка 8 миллиардов рублей налогов в бюджет городского округа.

«Рассчитываю, что этот опыт мы будем разворачивать на территории Московской области, подключая другие муниципалитеты», - заключил Лавряков.