РИАМО - 13 мар. В столице из-за шквалистого ветра упали 216 деревьев, порядка 50 автомобилей получили повреждения, из-за непогоды также пострадали три человека, один из них погиб, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 19-25 метров в секунду. Также до 21:00 пятницы объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Всего зарегистрировано 216 упавших деревьев, из них уже убрали 117. Повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений. Зафиксировано два случая обрыва электропроводов. В результате непогоды пострадало три человека, один погибший», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с 12 марта в городе проводятся необходимые меры для сохранения безопасности жителей и гостей столицы. Все службы города оперативно переведены в усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса, резервные мощности переведены в режим повышенной готовности.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Осуществляется постоянный мониторинг обстановки.

Жителей постоянно информируют о ситуации в столице. Для этого задействованы 12 операторов сотовой связи, которые позволили проинформировать более 4 миллионов абонентов, 77 терминальных комплексов ОКСИОН, 178 информационных табло ЦОДД и 45 мультимедийных устройств «Гормост».