РИАМО - 13 мар. Блогер-искусствовед Анастасия Постригай и визажист Кристина Новикова на встречах с читателями в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» проведут мастер-классы и ответят на вопросы гостей, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

«Автор книг и создательница самого популярного в России блога по истории искусства Анастасия Постригай на лекции «ПлагиАрт: как художники повторяли друг за другом» расскажет, что великие художники не воровали, а грамотно использовали опыт друг друга», – говорится в сообщении.

Лекция будет интересна всем художникам и творческим личностям, которые сомневаются в себе или переживают, что недостаточно оригинальны. Мероприятие пройдет 17 марта в 19:00.

Преподаватель по макияжу и косметик-эстетист Кристина Новикова уже семь лет занимается макияжем, открыла бьюти-школу и знает о косметике все. Она уверена: каждая девушка красива, если умеет правильно ухаживать за своим лицом.

Именно этому Кристина и научит на мастер-классе «Макияж без макияжа», который состоится 19 марта в 19:00. На встрече можно будет приобрести книгу «Красивая ТЫ» и получить автограф.