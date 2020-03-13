РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом Общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели для школьников округа открытые уроки и юридические консультации в рамках акции «Твои правила безопасности», сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Цель мероприятия – профилактика детского травматизма в период предстоящих каникул, формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также обсуждение правил поведения в общественных местах.
«Полицейские рассказали о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице. Отдельно затронули вопрос безопасности детей в интернете – присутствующим был продемонстрирован специально подготовленный обучающий фильм», – говорится в сообщении.
Кроме того, со школьниками обсудили возраст наступления уголовной ответственности, обязанность соблюдения запрета на пребывание на улице в ночное время без сопровождения родителей, правила поведения на водоемах и ледяных горках.
В завершение мероприятия стражи порядка пожелали детям хорошей учебы и раздали обучающие памятки.
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