РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом Общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели для школьников округа открытые уроки и юридические консультации в рамках акции «Твои правила безопасности», сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – профилактика детского травматизма в период предстоящих каникул, формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также обсуждение правил поведения в общественных местах.

«Полицейские рассказали о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице. Отдельно затронули вопрос безопасности детей в интернете – присутствующим был продемонстрирован специально подготовленный обучающий фильм», – говорится в сообщении.

Кроме того, со школьниками обсудили возраст наступления уголовной ответственности, обязанность соблюдения запрета на пребывание на улице в ночное время без сопровождения родителей, правила поведения на водоемах и ледяных горках.

В завершение мероприятия стражи порядка пожелали детям хорошей учебы и раздали обучающие памятки.