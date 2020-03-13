РИАМО - 13 мар. В столице ЦОДД круглосуточно восстанавливает знаки и светофоры, которые пострадали из-за сильного ветра, за несколько дней получено сотни заявок, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Круглосуточно восстанавливаем светофоры и знаки, пострадавшие от ветра. За два дня получили несколько сотен заявок», - отмечается в сообщении.

Чтобы рассказать о поврежденных знаках и светофорах, нужно позвонить по номеру: 3210.

ЦОДД просит водителей планировать движение с учетом раннего пятничного часа пик и учитывать неблагоприятную погоду.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.