РИАМО - 13 мар. Следователи инициировали проведение проверки по информации из СМИ о падении забора на мужчину и ребенка в городском округе Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел в Ликино-Дулеве. Там из-за шквалистого ветра повалило забор, расположенный на автостоянке рядом с рынком. В результате инцидента пострадал мужчина и 11-летний ребенок.

«В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации»,- говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.