РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Ремонт аварийного фасада дома на улице Братцевская в деревне Путилково подмосковного Красногорска, где разрушилась кирпичная кладка, начнут 16 марта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В пятницу представители администрации Красногорска, подрядной и управляющей организаций проверили ход подготовки к ремонту разрушенной кирпичной кладки фасада многоквартирного жилого дома №10 по улице Братцевская в Путилкове.

«В настоящее время завершен подготовительный этап: утверждена проектно-сметная документация, установлены информационные стенды, размещен бытовой городок, выполнен демонтаж аварийной кирпичной кладки. 16 марта будет осуществлен завоз строительных материалов и утвержден проект перекрытия участка автомобильной дороги со стороны храма, после чего начнутся восстановительные работы», - говорится в сообщении.

Ранее фонд капитального ремонта заключил договор с подрядной организацией ООО «Комтех» на проведение капитального ремонта фасада. Субподрядная организация - ООО «Alta».