РИАМО - 13 мар. Жительница городского округа Шатура обратилась в отделение полиции с заявлением о хищении из ее квартиры ювелирных украшений общей стоимостью 19 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 36-летнего местного жителя.

«По данному факту сотрудником Следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.