РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. На пяти улицах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска из-за сильного ветра в пятницу упали деревья, повреждено два автомобиля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (13 марта - ред.) дует сильный ветер со скоростью 25 метров в секунду. Он натворил много бед. В частности, в микрорайоне Климовск упали деревья на улицах Красная, Школьная, Советская, Спортивный проезд, проспект 50-летия Октября», - говорится в сообщении.

Пострадал автомобиль, припаркованный у подъезда на улице Советская, 1. На его крышу упало дерево, от чего лобовое стекло покрылось мелкой сеткой трещин, а что со стойками машины, еще предстоит выяснить. Также у дома №11/1 на улице Ленина к припаркованному автомобилю прилетел железный лист и чиркнул по дверям, оставив след на машине.

Работники коммунальных служб оперативно распиливают упавшие деревья, убирают и вывозят их остатки. Специалисты подрядных организаций начали ремонтные работы поврежденных кровель многоквартирных домов.