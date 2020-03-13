РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. В Домодедове поздравили работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в преддверии их профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В МКЦ «Победа» в пятницу прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей Домодедова в честь наступающего Дня работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. С торжественной речью выступил председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

«Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня - это базовая отрасль, которая создает нам комфортную жизнь, настроение, и без которой мы жить сегодня не можем. <...> Хочется сказать огромное спасибо всем, кто трудится на этом очень важном поприще», - сказал Ковалевский.

Он также поздравил работников торговли, отметив, что в этой сфере сегодня работают тысячи домодедовцев. Ковалевский подчеркнул, что в последние годы серьезно развивается бытовое обслуживание, появляются новые учреждения и предприятия.

Председатель совета депутатов также передал поздравления от главы Домодедова Александра Двойных.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность в работе и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Московской областной думы и главы городского округа Домодедово, благодарственными письмами министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Домодедова Татьяну Калямину наградили почетным знаком Московской областной думы.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается 15 марта.