РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. Строительство автоматизированной котельной завершили в деревне Афанасово городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов населенного пункта. Застройщиком объекта выступает АО «Мытищинская теплосеть».

«После проверки по извещению об окончании строительства котельной выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Проект строительства разработан с учетом современных требований и технологий», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Мощность котельной составляет 6 мегаватт. Она будет функционировать в автоматическом режиме без организации постоянных рабочих мест.

Прилегающая территория объекта благоустроена: выполнено наружное освещение и озеленение.