РИАМО – 13 мар. Специалист по питанию и детоксу Ольга Малышева советует не покупать смузи в готовом виде в супермаркетах, и рекомендует делать его самим дома.

Смузи – это обобщенное название для густых напитков из измельченных в блендере овощей, фруктов, ягод и зелени с добавлением воды, молока или сока. Эти напитки богаты витаминами и микроэлементами. Считается, что смузи укрепляют иммунитет и помогают кишечнику быстрее выводить вредные вещества из организма.

«Смузи в супермаркетах могут быть приготовлены из термически обработанных пюре, которые прошли процесс пастеризации.

Такие смузи только утолят голод. Когда же мы готовим смузи дома из цельных овощей и фруктов, вся польза от этих ингредиентов сохраняется. Это уже совсем другой продукт», – сказала Малышева в эфире радио Sputnik.

Чтобы получить еще больше пользы от смузи, эксперт посоветовала добавлять в них свежую зелень. Она содержит нужные организму человека аминокислоты, растительную клетчатку. Все это очень полезно для печени и крови.

«Очень хорошо сочетаются с фруктами и не перебивают вкус листья шпината и петрушки. Большое преимущество «зеленого» смузи в том, что вся зелень уже измельчена, так она лучше усваивается», – пояснила Малышева.

Эксперт уточнила, что смузи ‒ очень питательный продукт, поэтому его правильнее воспринимать как еду, а не как питье.