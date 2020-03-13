РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В подмосковном Подольске разыскивают водителя, совершившего наезд на мужчину на улице Свердлова, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 22 февраля 2020 года примерно в 1:25 на улице Свердлова напротив дома №26. Там произошел наезд на пешехода – мужчину», – говорится в сообщении.

Очевидцев происшествия просят связаться с отделом розыска ОГИБДД по телефонам: 8(496)757-16-16; 8(496)768-16-15; 8(496)754-66-38, они работают круглосуточно, ночью можно оставить сообщение на автоответчик. Информаторам обещают конфиденциальность.