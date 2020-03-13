РИАМО - 13 мар. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова встретилась с предпринимателями Ивантеевки, где подавляющая часть бизнес-сообщества относится к сфере малого предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В муниципалитете предприятия растут и развиваются, используя субсидии для приобретения оборудования и возмещения лизинговых затрат. Также в Подмосковье растет количество и самозанятых граждан.

«Создание комфортных условий для бизнеса – это не только поддержка крупных производств, но и внимание к тем, кто только начинает свое дело. Для самозанятых граждан важна помощь поиске клиентов, если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения или земельного участка, подключения к коммуникациям, можно получить субсидии», — подчеркнула Егорова.

Для продвижения продукции начинающих предпринимателей в Подмосковье организуют ярмарки. В Ивантеевке создан проект «Город мастеров» — это серия выставок с товарами местных производителей.

Любой предприниматель, руководитель предприятия, расположенного на территории Подмосковья, или инвестор, планирующий открыть дело в регионе, может задать вопрос, получить консультацию, обратиться за поддержкой по короткому номеру – 0150 или оставить заявку на портале invest.mosreg.ru.