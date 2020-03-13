РИАМО - 13 мар. Поддержка и оказание помощи участникам Великой Отечественной войны является приоритетом работы администрации городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Круглый стол по вопросам поддержки ветеранов провела в администрации округа Общественная палата Воскресенска. В округе сейчас проживают 43 ветерана. В беседе приняли участие глава округа Артур Болотников, представители федеральных структур, муниципальных учреждений, коммерческих организаций и депутаты.

«Я довольно часто встречаюсь с ветеранами и почти каждый день выезжаю к ним на дом. Помимо поздравлений стараемся выслушать людей и всегда спрашиваем, чем помочь. Как правило, люди этого поколения не привыкли делиться сложностями. Хорошо, что подсказывают родственники. Безусловно, мы стараемся сразу помочь в решении их проблем», – сказал Болотников.

При подготовке к 75-летию Победы общественники провели большую работу по составлению так называемого паспорта на каждого фронтовика. Для начала были обработаны списки с фамилиями участников войны, после чего общественники выезжали к ветеранам, знакомились с ними, выясняли необходимость той или иной помощи. Все ключевые потребности были взяты на особый контроль.

В основном людям требуется медицинское обслуживание и консультации врачей разных специальностей. Некоторым необходимо постоянное медицинское наблюдение. Все это строго учитывалось для оказания соответствующей помощи в самое ближайшее время.

Участники встречи обсудили все нюансы дальнейшей работы для того, чтобы каждый ветеран войны получил внимание и заботу.