РИАМО - 13 мар. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали еще пять новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а также один в Подмосковье, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также за сутки трех заболевших зарегистрировали в Санкт-Петербурге, а также по одному случаю инфицирования нашли в Ленинградской области и Пермском крае.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими», - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев коронавируса. Так, инфекция зафиксирована у 42 граждан России, вернувшихся из-за рубежа, двух граждан Китая и у одного гражданина Италии.

После выздоровления уже выписаны два гражданина КНР и один гражданин России. Кроме того, из медучреждений выписали граждан РФ, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели.