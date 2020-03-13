РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. Артист театра драмы и комедии «ФЭСТ» в городском округе Мытищи Павел Конивец победил в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии», сообщается на сайте театра.

«Дорогие друзья, мы счастливы сообщить, что артист театра драмы и комедии «ФЭСТ», заслуженный артист Московской области Павел Конивец победил в конкурсе на соискание премии губернатора региона «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры Подмосковья в 2020 году в номинации «Лучший работник театра», - говорится в сообщении.

Представители театра гордятся их другом и коллегой и приглашают присоединиться к поздравлениям. По их словам, это совершенно заслуженная и честная победа.