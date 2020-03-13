РИАМО - 13 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье человека, погибшего из-за ураганного ветра в столице, и призвал не выходить на улицу без веского повода.
В столице объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Также объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
«К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего», — написал Собянин в Twitter.
Он призвал жителей города не выходить на улицу без веского повода. В городе продолжает действовать повышенный уровень опасности. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной готовности.
Ранее на востоке Москвы дерево упало на движущийся автомобиль, который после этого проехал еще 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. Водитель погиб от полученных травм. СК начал проверку по данному факту.
Кроме того, около торгового центра «Перовский» на женщину упала рекламная вывеска. Пострадавшая была госпитализирована.
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