РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» пресекли фиктивную постановку на учет 30 иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Мира.

«Полицейские установили, что 63-летний местный житель поставил на миграционный учет 30 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил», - говорится в сообщении.

По данному факту отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключается в материале.