РИАМО - 13 мар. Трамваи маршрутов №7 и 50 снова курсируют на Каланчевской улице в Красносельском районе столицы после сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

Ранее из-за повреждения контактной сети произошел сбой в движении трамваев №7 и 50.

«Восстановили движение трамваев №7 и 50 на Каланчевской улице», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы на территории столицы.