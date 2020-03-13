РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна - 2020» пройдет в городском округе Мытищи 25 марта, сообщается на странице Дворца молодежи Мытищ в соцсети «ВКонтакте».

«25 марта в 16:00 в городском округе Мытищи пройдет фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна - 2020». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта. Фестиваль является муниципальным этапом регионального и всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - весна Победы» в 2020 году», - говорится в сообщении.

К основным целям фестиваля относятся сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений студенческой молодежи и совершенствование системы ее эстетического и патриотического воспитания.

«В фестивале принимают участие студенты и студенческие коллективы, занимающиеся самодеятельным творчеством, руководители органов студенческой самодеятельности, руководители творческих коллективов образовательных организаций. Участники фестиваля должны быть студентами образовательных организаций городского округа Мытищи. Возраст индивидуальных исполнителей - участников конкурсной программы фестиваля на момент его окончания не должен превышать 25 лет», - отмечается в материале.

Организатором события является муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи» при поддержке управления по работе с молодежью администрации Мытищ.

Положение о фестивале можно скачать на странице Дворца молодежи в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль пройдет по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом №12, МБУ «Дворец молодежи». Вход свободный. Подробности участия в конкурсе и другую справочную информацию можно получить по телефону: +7(498)720-54-52.