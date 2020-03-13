РИАМО - 13 мар. Жителю Воскресенска Григорию Коряну предоставили социальную выплату для приобретения жилого помещения на территории Московской области за счет средств федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Корян вместе с матерью Еленой Зыряновой и сестрой Викторией признан соответствующим условиям ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Сертификат о праве на получение соцвыплаты в торжественной обстановке вручил глава округа Артур Болотников.

«Григорий и его семья приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях как выехавшие из районов Крайнего Севера. Семье предоставлена социальная выплата в размере 3,23 миллиона рублей для приобретения жилого помещения на территории Московской области за счет средств федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Болотников поздравил счастливых обладателей свидетельства и пожелал им уюта и тепла в новом доме.